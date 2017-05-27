"Orijinal formaya paramız yetmedi"; Fenerbahçe kazaklarıyla gündem olan Karslı üç kardeşin hikâyesi...

Fenerbahçe basketbol takımının Final Four’daki şampiyonluğundan birkaç gün sonra Kars Kocaköy’de yaşayan 3 kardeşin küçülmüş sarı-lacivert kazaklarıyla çekilmiş fotoğrafı Twitter’da gündem oldu. 3 kuşak Fenerbahçeli olan baba Ali Çağin, “Orijinal formaya paramız yetmediği için kazakları 2 yıl önce tanesi 10 liradan almıştım” dedi.

Üç küçük Fenerli; Adem Ömer (8), Ahmet Baran (6) ve Muhammed Sait Çağin’in fotoğrafının hikâyesini, babaları Ali Çağin, Habertürk’ten Öznur Karslı'ya anlattı.

"Orijinal formaya paramız yetmedi"

Baba Ali Çağin, 2 yıl önce iş dönüşü tanesini 10 liraya satın aldığı sarı-lacivert renkli kazaklar için “Aslında o kazakları Gaziantep’ten Kars’a dönerken almıştım. Lisanslı formalara gücüm yetmiyor. Battaniye ve yastık takımından sonra, tanesi 10 liradan bu kazakları almıştım. Üzerinde arması da vardı. Kazaklar küçüldü, renkleri soldu ama hâlâ giymeye devam ediyorlar. Bu sarı-lacivert şeritli kazakların aynısını çocukluğumda annem benim için örmüştü. Maçları FB TV’den takip ediyorlar. Onun dışında maç izleme şansları yok” dedi.

Ailede yeni doğan çocuklar konuşmaya başladığı sıralarda onlara Fenerbahçe aşkını işlemeye başladıklarını söyleyen Çağin, “Ailemizde kim varsa Fenerbahçeli. Oğullarımın şimdiki isteği Fenerbahçe logolu spor ayakkabı. Dışarıda gezerken armalı, logolu bir ürün gördüklerinde hemen istiyorlar. Kars’a döndüğümde bu isteklerini de yerine getireceğim” diye konuştu.