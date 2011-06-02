T24 LogoT24 Logo
Gündem

ORHANGAZİ'DEKİ TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ ORHANGAZİ (A.A)

02 Haziran 2011 14:45

-ORHANGAZİ'DEKİ TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ ORHANGAZİ (A.A) - 02.06.2011 - Orhangazi Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ait kamyonet ile karpuz yüklü kamyonun çarpışması sonucu 3'ü jeoloji mühendisi 4 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığı söyledi. Peynircioğlu, yaptığı açıklamada, Kenan Görbeli'nin kullandığı MTA Genel Müdürlüğüne ait 25 LN 846 plakalı kamyonet ile Halis Kahraman yönetimindeki 77 AH 829 plakalı karpuz yüklü kamyonun, Orhangazi-İznik karayolunun 9. kilometresinde çarpıştıklarını belirtti.  Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Peynircioğlu, ''Maalesef kazada kamyonet sürücüsü Görbeli ile araçta bulunan jeoloji mühendisleri Mehmet Duru, Taylan Hakan ve Selma Ceylan Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Kahraman da yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı'' dedi. Peynircioğlu, kamyon sürücüsü Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.  Bu arada kamyonette sıkışan cesetler, kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Kazada, daha önce 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24