-ORHANGAZİ'DEKİ TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ ORHANGAZİ (A.A) - 02.06.2011 - Orhangazi Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ait kamyonet ile karpuz yüklü kamyonun çarpışması sonucu 3'ü jeoloji mühendisi 4 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığı söyledi. Peynircioğlu, yaptığı açıklamada, Kenan Görbeli'nin kullandığı MTA Genel Müdürlüğüne ait 25 LN 846 plakalı kamyonet ile Halis Kahraman yönetimindeki 77 AH 829 plakalı karpuz yüklü kamyonun, Orhangazi-İznik karayolunun 9. kilometresinde çarpıştıklarını belirtti. Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Peynircioğlu, ''Maalesef kazada kamyonet sürücüsü Görbeli ile araçta bulunan jeoloji mühendisleri Mehmet Duru, Taylan Hakan ve Selma Ceylan Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Kahraman da yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı'' dedi. Peynircioğlu, kamyon sürücüsü Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Bu arada kamyonette sıkışan cesetler, kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada, daha önce 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.