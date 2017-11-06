T24 LogoT24 Logo
Gündem

Orhangazi'de Suriyeli çocuğa kamyon çarptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-  BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde eski kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah Salih’e kamyon çarptı

06 Kasım 2017 22:15

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)-  BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde eski kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah Salih’e kamyon çarptı. Talihsiz çocuk ağır yaralanırken, kaza yerinden uzaklaştıktan kısa süre sonra polisi arayarak kaza yaptığını söyleyen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, bugün saat 17.20 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi geçişinde meydana geldi. Yalova yönüne giden 43 yaşındaki Halil S. yönetimindeki 34 ZV 4216 plakalı kamyon, eski Kaymakamlık lojmanı karşısında anayolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Salih\'e çarptı. Çarpma sonucu savrulan çocuk kanlar içinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Abdullah Salih\'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansa konulan Abdullah Salih, Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek müdahale edildi.  Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
\"KAZAYI BEN YAPTIM\"
Kaza ardından uzaklaşan kamyon sürücü Halil S. ise, kısa süre sonra polisi arayarak kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Polis aynı yönde yol üzerinde bekleyen kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BOZBEYORHANGAZİBursaDHA  BURSA OrhangaziSuriyeAbdullah SaliheTalihsizKazaBursa YalovaOrhangaziYalovaHalilZVKaymakamlıkAbdullah SalihAcil ServisAmbulansaAbdullah Salih Orhangazi Devlet HastanesiYaralıBEN YAPTIM"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24