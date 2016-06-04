Orhangazi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Orhangazi Üniversitesi ve iki öğrenci yurduna Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile kayyum atandı.

hürriyet'in haberine göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde alınan güvenlik tedbirleri ile kayyum kararı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri ve kayyumlar tarafından vakıf yöneticilerine tebliğ edildi. Görevlendirilen kayyumlar vakıf yönetimini devraldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Paralel Yapı'ya yönelik soruşturma kapsamında, ocak ayında Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı ve bu vakfa ait üniversite ile iki adreste arama yapılmış, bazı evraklara el konulmuştu.

Operasyon kapsamında, Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı, bu vakfa ait Orhangazi Üniversitesi ve vakfın 2008-2012 döneminde başkanlığını yapan H.C'nin Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikası ile Nilüfer ilçesinde H.N.A'ya ait olan ve Paralel Yapı ile ilgili birçok evrakın saklandığı ileri sürülen binanın bodrum katında arama yapılmış, bazı evraklara el konulmuştu.

A.K'nin başkanlığını yürüttüğü vakıf aracılığıyla, "Öğrencileri okutuyoruz" denilerek vatandaşlardan yardım adı altında arsa, para, çek ve senet alındığı, çek ve senet verenlerin ödememesi durumunda mallarına icra yoluyla el konulduğu, kayıt dışı olarak toplanan paraların Paralel Yapı'ya aktarıldığı iddia edilmişti.

Vakfın eski başkanı H.C'nin, yardım adı altında toplanan kayıt dışı paraları fabrikasında "gizli oda"da sakladığı öne sürülmüştü.