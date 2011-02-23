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ORHANGAZİ FERİBOTU YOLA ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 10:12

-ORHANGAZİ FERİBOTU YOLA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için Bingazi limanında bulunan Orhangazi-1 feribotu yola çıktı. Yaklaşık bin 200 yolcu kapasiteli Orhangazi-1 feribotuna bin 500 yolcu alınması nedeniyle gemi personeli ile vatandaşlar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Geminin giriş katındaki aşırı yoğunluk nedeniyle oturacak yer bulamayan ve bu nedenle koltukların arasındaki yerlere oturmak zorunda kalan yolcular bu durumdan sıkıntı duyduklarını dile getirdi. Yer bulamayan yolcuların, geminin üst katına çıkıp bu bölümde oturmak istediklerini belirtmeleri üzerine personel, geminin hareket etmesinin öncelikli olduğunu ifade ederek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi ve tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle tartışma sona erdirildi. Bingazi limanından ayrılan Orhangazi-1 feribotunun, Marmaris'e doğru yol aldığı bildiriliyor.  Bu arada, Osmangazi-1 feribotuna yolcu alımı da sürüyor.

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