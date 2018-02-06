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Spor

Orhangazi Belediyespor'da Uzunköprü: "Bu takım her şeye rağmen bu ligde kalacaktır"

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)  Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, "Sezonun sonuna kadar herkesin bu takıma sahip çıkması gerekiyor

06 Şubat 2018 17:41

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) 

Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, \"Sezonun sonuna kadar herkesin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bunu yaptığımız anda zaten bu takım ligde kalır. Biz sonuna kadar savaşımızı sürdüreceğiz\" dedi.
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Orhangazi Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a 3-0 kaybetti. Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü ise, Manisa temsilcisini tebrik ederek bu maça ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu ligin çok üzerine bir takıma mağlup olduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, \"Buna rağmen maça da iyi başlamıştık. Ancak ilk golden sonra ilk yarının bitimine doğru gelen iki gol oyun disiplininden tamamen kopmamıza neden oldu\" diye konuştu.
\"BU TAKIM LİGDE KALIR\"
Bu maçın artık geride kaldığını belirten Cevdet Uzunköprü, \"Artık önümüzde bakmamız gerekiyor. Sadece artık şunu söyleyebilirim; bu takımda oynayan her oyuncu Orhangazilidir. Bunun için de şu oynadı, bu oynadı demeden ve kimin oynadığına bakmadan takıma sahip çıkmak ve destek olmak gerekiyor. Sezonun sonuna kadar herkesin bu takıma sahip çıkması gerekli. Bunu yaptığımız anda zaten bu takım ligde kalır\" şeklinde konuştu.
\"SAVAŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ\"
\"Bu takım inadına, her şeye rağmen bu ligde kalacaktır. Bunu da herkes görecek\" diyen tecrübeli teknik adam son olarak, \"Bir tane Orhangazi var. Başka Orhangazi yok. Pazar günü Batman Petrolspor maçını mutlaka kazanmalıyız. Bunun için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz sonuna kadar savaşımızı sürdüreceğiz. Maç esnasındaki olumsuz tezahüratların oyuncuları olumsuz etkiliyor. Zaman destek çıkma, sahip çıkma zamanı\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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