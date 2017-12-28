Orhangazi Belediyespor'da Selahattin Çelik başkanlığındaki yeni yönetim göreve seçildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci ekiplerinden Orhangazi Belediyespor’da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kulüp tesislerinde yapılan kongrede Selahattin Çelik başkanlığındaki yeni yönetim göreve seçildi.

Orhangazi Belediyespor’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, MHP ilçe başkanı Necati Güneş ve kulüp başkanları ve çok sayıda delegenin katıldığı genel kurulda divan başkanlığını eski yöneticilerden Ahmet Yılmaz yaptı.

ŞİRKETLEŞME YETKİSİ VERİLDİ

Orhangazi Belediyespor’un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı\'nda faaliyet raporu, gelir gider ve tahmini bütçe ile denetleme kurulu raporları okunup oy birliği ile kabul edildi. Kongrede daha sonra Kulübün şirketleşmesi ile ilgili yetkinin yönetim kuruluna verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

ÇAĞLAYAN: \"AMACIMIZ KULÜBÜ DAHA İYİ YERLERE TAŞIMAK\"

Kongrede söz alan Müjdat Gürsoy, şirketleşme ile ilgili çekincelerini dile getirirken, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan kulübün şirketleşme sürecinin aceleye getirilmeyeceğini, sadece yönetime yetki verildiğini belirterek, süreç buna doğru götürürse şirketleşme gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Neşet Çağlayan, kulübün lig sıralamasındaki yerinin herkes gibi kendisini de son derece üzdüğünü de belirterek, \"Kongre yapmamızın, bunun için önlemler almamızın amacı da budur. Hedefimiz Orhangazi Belediyespor’umuzu daha iyi yerlere taşımak, bu zor günlerden kurtarmaktır\" dedi.

Çağlayan, eleştirilerin de yapıcı olması gerektiğini ifade ederek, \"Kulüp yöneticiliği yapmak zor iştir. Amacımız hiç kimseye muhtaç olmayan, kendi yağı ile kavrulan, gelirleri olan bir kulüp yaratmak. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Kongrede eski yönetimde yer alan Bilal Gök, delegelerden Çağlar Yalçın da söz alarak görüşlerini dile getirdiler.

YENİ YÖNETİMDE ÖNEMLİ İSİMLER

Necmettin Şahin’in yeniden aday olmadığı kongrede belirlenen yeni yönetim iş başına gelirken, yönetimde dikkat çeken isimler de var. Selahattin Çelik’in başkanlığa seçildiği Orhangazi Belediyespor’da daha önce Galatasaray Yönetim Kurulu\'nda da yer alan ve Galatasaray camiasının en önemli isimleri arasında bulunan Bülent Tulun, sanatçı ve dizi oyuncusu Alişan ile yine sanatçı Polat Yağcı gibi isimler yer aldı. Ünlü isimler olağanüstü kongreye katılamazken, yöneticilerin önümüzdeki günlerde Orhangazi’de ilk toplantısını yapacağı ve yeni yönetimin de devre arası transfer çalışmalarına da başlayacağı kaydedildi.

İŞTE ORHANGAZİ BELEDİYESPOR’DA YENİ YÖNETİM

Selahattin Çelik, Erhan Özkaya, Celil Koç, Ufuk Gezeroğlu, Halil Kurtulmuş, Mesut Demirhan, Yavuz Tuncer Yenigün, Bülent Tulun, Recep Çil, Polat Yağcı, Recep Turgut, Alişan Serkan Tektaş, Özkan Dağdelen, Yüksel Çolak, Berkay Şahin, Vahit Bayramoğlu, Ender Teke, Necmi Çınar, Hüseyin Peker, Birol Karan.

Denetleme Kurulu: Şemsi Kılıç, Nurtekin Özyürek, Mehmet Ateş.

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