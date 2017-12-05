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Spor

Orhangazi Belediyespor'da 'Olağanüstü Kongre' kararı alındı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)- TFF 3'üncü Lig'de zor günler geçiren Orhangazi Belediyespor'da Olağanüstü Kongre kararı alındı

05 Aralık 2017 20:31

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)- TFF 3\'üncü Lig\'de zor günler geçiren Orhangazi Belediyespor\'da Olağanüstü Kongre kararı alındı. Orhangazi Belediyespor ilk oturumu 20 Aralık, ikinci oturumu ise 27 Aralık tarihinde Olağanüstü kongreye giderek yeni yönetimini seçecek.
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden ve ligde zor günler geçiren Orhangazi Belediyespor’da yönetim kongre kararı aldı. Orhangazi Belediyespor yönetimi önceki gün yaptığı toplantı sonrasında kongre kararı aldı. Buna göre Orhangazi Belediyespor Olağanüstü Kongresi\'ni 20 Aralık tarihinde yapacak. İlk oturumda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci oturum 27 Aralık 2017 Çarşamba günü kulübün İznik Gölü sahilindeki Gökmen Yıldıran Tesisleri\'nde yapılacak.
KAÇAN PUANLARA ÜZÜLÜYORLAR
Öte yandan Orhangazi Belediyespor\'da teknik direktör Cevdet Uzunköprü, son olarak deplasmanda 2-1 kaybettikleri Erbaaspor maçını değerlendirdi. İyi oynadıklarını vurgulayan tecrübeli antrenör, \"Farklı kazanacağımız maçı kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Maçın daha ilk yarısında en az 3 farklı öne geçmemiz gerekirken, çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadık. İlk yarının son dakikalarında kalemizde gördüğümüz golle ve ikinci yarının sonlarında yediğimiz gollerle mağlup olmak bizi son derece üzdü\" diye konuştu.
\"RADİKAL KARARLAR ŞART\"
Cevdet Uzunköprü artık radikal kararlar almaları gerektiğine de dikkat çekerek, \"Önümüzdeki bu iki maçtan önce ve ikinci yarı için radikal kararlar şart. Kimse Orhangazi Belediyespor’dan büyük değildir. Bu kötü süreci atlatacağımıza inanıyorum. Bunu herkes görecek. İkinci yarıda nasıl bir Orhangazi Belediyespor sahada olacak bunu da herkes görecek\" ifadelerini kullandı.

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