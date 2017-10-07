Orhangazi Belediyespor-Yomraspor: 1-1

Hasan BOZBEY/YALOVA,(DHA)

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Gökhan Esen (xx), Fatih Deveci (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Eren (xx)- Kadir (xx), Uğur (xx), Koray (xx), Ercan (xx) (Dk.77 Hasan xx), Yunus Emre (xx) (Dk.86 Mustafa Demir x), Murat İrişli (x), İbrahim (xx), Mustafa Cevret (xx), Oğuz (xx), Atahan (x) (Dk.58 Yunus xx)

YOMRASPOR: Furkan (xx)- Mehmet Can (xx), Sinan (xx), Osman (xx) (Dk.78 Enes xx), Münir (xx) Dk. 46 Mustafa xx), Ali Özgür (xx), Zafer (xx) (Dk.46 Feyzullah xx), Şenol (xx), Alaattin (xx), Yasin (xx), Hüseyin (xx)

GOLLER: Dk.18 Ercan Karaca (Orhangazi Belediyespor), Dk.56 Alaattin (Yomraspor) (Penaltı)

SARI KARTLAR: Uğur Adem, Koray, Oğuz (Orhangazi Belediyespor), Ali Özgür, Ahmet Can (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 7\'nci hafta maçında Orhangazi Belediyespor sahasının bakımda olmasından dolayı Yalova Atatürk Stadyumu\'nda ağırladığı Yomraspor’la 1-1 kaldı.

5\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında sol kanattan Murat İrişli ortaladı, Atahan kafayı vurdu ancak top auta gitti.

18\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor’da sol kanattan gelişen atakta Murat İrişli ortaladı. Ercan Karaca topu düzeltip vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

44\'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında ceza sahasında oluşan karambolde top Ercan Karaca’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.

50\'nci dakikada Yomraspor atağında ceza sahası dışından Mustafa çok sert vurdu. Top auta çıktı.

53\'üncü dakikada Yomraspor’da uzun topla kaleci ile karşı karşıya kalan Yasin’in vuruşu az farkla auta çıktı.

56\'ncı dakikada Yomraspor’da kazanılan penaltı atışını Alaattin gole çevirdi. 1-1.

80\'inci dakikada Yomraspor atağında Enes ceza sahası dışından sert vurdu top kalecide kaldı.

82\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında yandan gelen topu düzeltmeye çalışan Koray topu kaleciye kaptırdı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.