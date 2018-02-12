Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Uzunköprü: "Oyuncularıma sonsuz güvenim var"

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, Batman Petrolspor karşısında oyuncularının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu dile getirerek, \"Lig uzun bir maraton. İşimiz ve futbol şov değil. Bizim gibi takımlar ciddi ve disiplinli olmak zorunda. Oyuncularıma sonsuz güvenim var\" dedi.>

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele veren Orhangazi Belediyespor, 21\'inci haftada Batman Petrolspor ile oynadığı maçtan golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu maçı değerlendiren Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, takımının ortaya koyduğu futboldan memnun olduğunu belirterek, \"Tabii ki kazanmak için sahaya çıkmıştık. Bunun için de oyuncularım elinden geleni yaptı. Rakibimiz son derece kaliteli ve play off grubunda olan bir takım. Buna rağmen rakibimize oranla çok daha iyi futbol ortaya koyduk. Hücumda biraz çoğalabilsek ve dikkatli olabilseydik, maçı çok rahatlıkla kazanabileceğimiz pozisyonlarımız oldu\" dedi.

Takımının ortaya koyduğu futbolun yanı sıra oyuncuların inançları ve hırsının kendisini memnun ettiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, \"Şimdi önümüzde hafta içinde deplasmanda oynayacağımız Çatalcaspor maçını düşünüyoruz. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanamasak da yenilmek istemiyoruz. Bu maç da bizim için bir final maçı niteliğinde. Lig uzun bir maraton. İşimiz ve futbol şov değil. Bizim gibi takımlar ciddi ve disiplinli olmak zorunda. Orhangazi Belediyespor için bu yıl sadece alacağı sonuçlar önemli. Ortaya konan futbol bizim için önemli değil. Oyuncularıma sonsuz güvenim var. Ligin sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz\" ifadelerini kullandı.

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