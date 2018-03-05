Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Uzunköprü: "Ligde kalacağız"

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)

Orhangazi Belediyespor\'da teknik direktör Cevdet Uzunköprü, bu sezon ilk kez oynadıkları kendi sahalarında mağlup oldukları için taraftardan özür dileyerek, \"Ama ne olursa olsun bu takımı ligde tutacağız\" açıklamasını yaptı.

Orhangazi Belediyespor\'da teknik direktör Cevdet Uzunköprü Kemerspor 2003 karşısında alınan yenilgi ile ilgili yaptığı değerlendirmede kendi sahalarında, taraftarlarının önünde oynadıkları ilk maçta Kemerspor\'a mağlup olmalarından dolayı üzgün olduklarını belirterek, \"Tüm camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum\" dedi.

Teknik direktör Cevdet Uzunköprü, bu maçı kazanmayı çok istediklerini belirterek, \"Takımımızın konumu ortada. Oyuncularımız bu maçı çok istiyordu. İlk yarıda hiç beklemediğimiz iki gol yedik. Orta sahada çok pasif kalmamız, beraberinde savunma hataları ile birlikte ilk yarıyı mağlup kapattık. Ama ikinci yarı tek kale futbol oynamamıza rağmen girdiğimiz birçok pozisyonda golü bulamadık. Yine son dakikada savunmadaki bireysel hatamızdan dolayı kalemizde penaltı golü gördük\" diye konuştu.

Cevdet Uzunköprü, takımın sezon başından bu yana zor şartlarda buralara kadar geldiğini de vurgulayarak, \"Bu takım bu ligde sonuna kadar savaşacak ve bu ligde kalacak. Bunu her zaman söylüyorum bugün de söylüyorum. Yine tekrarlıyorum, her kesimin desteği gerek. Eleştiri elbette olacak ama oyuncuya, hocaya hakaret edenler unutulmasın ki bu takım ligin başından bu yana zorlu süreçlerden geldi. Şimdi yok o oynadı, yok bu oynamadı gibi şeyleri kenara bırakıp yolumuza devam etmeliyiz. Bugün Orhangazi Belediyespor\'a zarar verecek söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Kimse Orhangazi Belediyespor\'dan büyük değil. Konuşmanın, zamanı değil. Ben ve ekibim bu oyuncularımızla bu ligde kalacağız ve takımı ligde tutacağız. Bunu herkes görecek\" ifadelerini kullandı.

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