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Spor

Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Uzunköprü: "Kupadaki oyunu lige de yansıtmak istiyoruz"

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA)(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, kupadaki son maçlarında Antalyaspor'a karşı oynadıklarını oyunu, ligde Bayburt deplasmanında da yansıtmak istediklerini söyledi

16 Aralık 2017 15:03

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA)(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, kupadaki son maçlarında Antalyaspor\'a karşı oynadıklarını oyunu, ligde Bayburt deplasmanında da yansıtmak istediklerini söyledi.
TFF 3\'üncü Lig\'de 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Orhangazi Belediyespor, yarın 17\'nci hafta maçında deplasmanda Bayburt Grup Özel İl İdare Gençlik ve Spor ile karşılaşacak. Bursa temsilcisinde teknik direktör Cevdet Uzunköprü açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası\'ndan elenmelerine karşın son maçlarında Antalyaspor\'u yenmelerinin kendilerine moral verdiğini belirten Uzunköprü, \"Takım olarak Süper Lig takımını mağlup ettiğimiz ve Orhangazi camiasına yakışır bir futbol ortaya koydukları için oyuncularımızı kutluyorum. Kupada ortaya koyduğumuz futbolu maalesef lige yansıtamıyoruz. Eğer aynı oyunu lige yansıtmış olsaydık bugün takımımız çok daha farklı yerlerde olurdu\" dedi.
\"İLK YARIYI 14 PUANDA KAPATMAK İSTİYORUZ\"
Cevdet Uzunköprü, ligin ilk yarısının son hafta maçında Bayburt deplasmanında da aynı oyunu sergilemek istediklerini söyleyerek, \"İlk yarının bu son maçını mutlaka kazanmak istiyoruz. Bu yüzden Bayburt maçına dönüm maçı olarak bakıyoruz. Bu maçı kazanarak ligin ilk yarısını 14 puanda kapatmak ve ligdeki rakiplerimizle puan farkını 2-3 puanda tutmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularım da bunun farkında. Amacımız deplasmanda galip gelip ikinci yarının hazırlıklarına hemen başlamak\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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