Orhangazi Belediyespor-Ofspor: 0-0

Hasan BOZBEY/YALOVA,(DHA)

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Barış Akdağ (xx), Fetullah Çetinelli (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx)- Kadir (xx), Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Koray (xx), Ercan (xx) (Dk.77 Mustafa Cevret xx), Murat İrişli (xx), Muhammet (xx), Mustafa Yüksektepe (xx), Oğuz (xx) (Dk.46 Yunus Emre Mest xx), Atahan (xx), (Dk.63 İlhan Faruk xx)

OFSPOR: Yunus Emre (xx)- Arif (xx), Selim (xx), Canberk (xx), Sergen (xx), Nevzat (xx) (Dk.90 Furkan Aydın xx), Muhammet (xx), Niyazi (xx) (Dk. 78 Furkan xx), Fatih (xx), Hamdi (xx) (Dk. 29 Fatih Kaan xx), Onur (xx)

KIRMIZI KART: Dk.29 Selim (Ofspor)

SARI KARTLAR: Kadir, Murat İrişli, Mustafa Yüksektepe (Orhangazi Belediyespor), Canberk (Ofspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Orhangazi Belediyespor, sahasında Ofspor’u ağırladı. 60 dakika 10 kişi oynayan rakibine karşı Orhangazi Belediyespor sayısız gol pozisyonundan yararlanamayınca maç 0-0 sona erdi.

1\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz vurmakta geç kalınca defans araya girdi.

25\'inci dakikada Ercan’ın soldan ortaya çevirdiği topa Koray vurdu. Top defanstan döndü.

29\'uncu dakikada Ofspor’da Selim rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

32\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Mustafa Yüksektepe soldan girdi vuruşunda top auta gitti.

50\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında sol altı pasta topla buluşan Atahan’ın vuruşunu kaleci çıkardı.

51\'inci dakikada Yunus Emre Mest uzaktan sert vurdu kaleci çeldi.

59\'uncu dakikada Uğur kaptığı topla ceza sahasına yaklaştı. Koray ile verkaça giren Uğur vole ile topu kaleye yolladı top kalecide kaldı.

60\'ıncı dakikada Ofspor atağında soldan yapılan ortaya Canberk vuramadı.

62\'nci dakikada Yunus Emre sağdan ortaladı, kaleci çeldi.

68\'inci dakikada İlhan yerden Ercan’a çıkardı. Bu oyuncu müsait durumda topu auta attı.

81\'inci dakikada Ofspor’da Nevzat kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda topu kaleci kornere çeldi.

85\'inci dakikada Murat İrişli harika vurdu top direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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