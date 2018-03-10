Orhangazi Belediyespor kader maçına çıkıyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)



ORHANGAZİ Belediyespor, küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta yarın 12 Bingölspor\'u konuk edecek. Başkan Selahattin Çelik ise, bu kritik randevu öncesinde taraftara çağrıda bulundu.

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Orhangazi Belediyespor, 26\'ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında 12 Bingölspor\'u ağırlayacak. Orhangazi İlçe Stadyumu\'nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 15.00\'de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek. Ligde zor günler geçiren Bursa temsilcisi, 20 puan ile son sırada yer alıyor. Bir an önce kazanarak ligde kalma umutlarını sürdürmek isteyen Orhangazi Belediyespor için, bu maç kritik öneme sahip. Zira 6 maçtır kazanamayan ve bu mücadelelerde yalnızca 3 puan toplayabilen Bursa ekibinin, yarın karşılaşacağı 12 Bingölspor, 3 puan önünde 17\'nci sırada yer alıyor. İlk yarıda oynanan mücadeleyi 2-1 kaybeden Orhangazi Belediyespor hem mücadelenin rövanşını almak, hem de kader maçını kazanarak ligde kalma umutlarını korumak istiyor.

BAŞKAN ÇELİK\'TEN TARAFTARA ÇAĞRI

Orhangazi Belediyespor Başkanı Selahattin Çelik ise bu kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın üzerinde tüm şanssızlığı bu maçta atmak istediklerini belirten Başkan Çelik, \"Zor günler geride kalsın istiyoruz. Çıkışa geçmek, bulunduğumuz yerden kurtulmak istiyoruz. Bunun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var. 12 Bingölspor ile kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İnanıyorum ki taraftarlarımız tribünleri doldurup bizlere destek olacak ve bu maçı kazanarak artık çıkışa geçeceğiz. Taraftarımız stadyumu doldursun, takımına sahip çıksın. Bu maç bizim için ligin en hayati öneme sahip maçı. Çıkış maçımız olarak görüyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bu maça iyi hazırlandı ve kafalarındaki tek düşünce kazanmak. Kazanıp sonraki haftalara bakmak ve bulunduğumuz yerden kurtulmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

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