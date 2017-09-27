Orhangazi Belediyespor-Çatalcaspor: 0-0

HASAN BOZBEY / YALOVA,(DHA) -
STAT: Yalova Atatürk
HAKEMLER: Efe Soysal (xx), Adem Şahin (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx)
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Eren (xx), Uğur Adem (xx), Koray (xx), Yunus Emre Mest (xx), Murat İrişli (xx), Yunus (xx), İlhan (xx) (Dk.71 Atahan (xx), İbrahim (xx), Mustafa Yüksektepe (xx), Mustafa Cevret (xx) (Dk.76 Ercan Karaca (xx), Oğuz (xx)
ÇATALCASPOR: Doğan (xx), Eyüpcan (xx), Sadık Arda (xx), Sedat (xx), Erkan (xx), Cengizhan (xx), Sinan (xx) (Dk 70 Deniz (xx), Barış (xx), Emre (xx), Mehmet (xx), Ufuk (xx), (Dk.56 Anıl (xx) Dk.88 Buğra (xx)
SARI KARTLAR: İbrahim, Mustafa Cevret, Mustafa Yüksektepe, Yunus (Orhangazi Belediyespor) - Sedat (Çatalcaspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Orhangazi Belediyespor, 5\'inci hafta maçında Yalova’da oynanan mücadelede Çatalcaspor’u konuk etti. Orhangazi Belediyespor’un çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadığı maç 0-0 sona erdi.
10\'uncu dakikada Koray sağ kanattan şık hareketlerle girdi. Vuruşunda top sol kanada açıldı.
37\'nci dakikada Çatalcaspor atağında sol kanattan yapılan ortaya Sedat vuramadı.
39\'uncu dakikada Orhangazi Belediyespor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Yunus Emre düzeltip vurdu. Kaleci topu kornere çeldi .
43\'üncü dakikada Çatalcaspor atağında Barış uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Eren son anda direk dibinden kornere çeldi.
49\'uncu dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Oğuz uzaktan sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.
70\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Koray ceza sahası dışından vurdu. Defans araya girdi.
80\'inci dakikada ara pasta Atahan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Soldan vuruşunda top yandan auta gitti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.