Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor: 2-4

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa) (DHA)

STAT: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Ali Orhun Kara (xx), Hüseyin Can (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx)- Yunus (xx), (Dk.83 Atahan), Uğur Adem (xx), İbrahim (xx), Murat İrişli (xx), Mustafa Yüksektepe (xx), (Dk.65 Ercan Karaca xx), Oğuz (xx), Mustafa Cevret (xx), Yunus Emre (xx), Koray (xx), Aykut (xx), (Dk.65 İlhan xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx)- Hüseyin (xx), (Dk.86 Kaan), Ahmet (xx), Emre (xx), Berkant (xx), (Dk.65 Volkan xx), Samet (xx), (Dk.81 Ozan x), Hakan Çakır (xx), Mehmet Mert (xx), Hacı Ömer (xx), Resul (xx), Berk (xx)

GOLLER: Dk.11 (penaltı), 32 Koray (Orhangazi Belediyespspor), Dk.21 Berkant, Dk.23 Samet, Dk.45+2 Mehmet Mert, Dk.63 Hacı Ömer (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Yunus (Orhangazi Belediyespor), Hakan Çakır, Ozan (Bergama Belediyespor)

3\'üncü Lig 1\'inci Grup’ta Orhangazi Belediyespor ligin ilk haftasında stadının bakımda olması nedeniyle Bursa Minareli Çavuş Stadı’nda ağırladığı Bergama Belediyespor’a 4-2 mağlup oldu.

10\'uncu dakikada Orhangazi Belediyespor atağında derin pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Koray Kurt kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Koray Kurt takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

21\'inci dakikada Bergama Belediyespor atağında sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Berkant kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-1.

23\'üncü dakikada Bergama Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samet şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

27\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor’da kazanılan serbest atışı Mustafa Cevret kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü.

32\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında sol kanattan Mustafa İrişli’nin güzel ortasına Koray uçarak kafayı vurdu top ağlarla buluştu: 2-2.

45\'inci dakikada Bergama Belediyespor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Mert kaleci Erman’ın altından topu ağlara gönderdi: 2-3.

47\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında sol kanattan Yunus Emre ortaladı. Aykut’tan önce kaleci araya girdi.

63\'üncü dakikada Bergama Belediyespor kontratağında topla son buluşan Hacı Ömer rakibinden sıyrılıp vurdu. Top ağlarla buluştu: 2-4.

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