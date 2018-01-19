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Spor

Orhangazi Belediyespor 9 oyuncu transfer etti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)  Orhangazi Belediyespor, daha önce transfer ettiği 7 oyuncuya 2 futbolcu daha ilave ederek transfer dönemini kapadı

19 Ocak 2018 12:55

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) 

Orhangazi Belediyespor, daha önce transfer ettiği 7 oyuncuya 2 futbolcu daha ilave ederek transfer dönemini kapadı.
TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele veren Orhangazi Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya\'da daha önce anlaşmaya vardığı 7 futbolcu ile sözleşme imzalayan Orhangazi Belediyespor, kadrosuna Bandırmaspor’dan Arif Acar, Çanakkale Dardanel’den Alperen Tosuncular ve Mertcan Dursun, Kastamonuspor’dan Muammer Erdoğdu, Waldalgesheim’den Eray Öztürk, Agglomerahon takımından Lütfü Ünal ve Osmaniyespor’dan Abdülkerim Kılıç\'ı kadrosuna katmıştı.
2 TRANSFER DAHA YAPILDI
Bursa temsilcisi, bu 7 oyuncuya ilave olarak yeni transferleri ile de sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Orhangazi Belediyespor forması giyen ve daha sonra bir diğer Bursa ekibi Karacabey Birlikspor\'a giden Gökhan Öztürk ile yeniden anlaşmaya varılırken, aynı zamanda kırmızı siyahlılar forvet sorununu da bir başka transfer ile çözdü. Daha önce Oğuzhan ile anlaşmaya varan ancak Oğuzhan’ın özellikle ödemeler konusunda pürüz çıkarmasından sonra bu transferden vazgeçen Orhangazi Belediyespor, geçen sezon Osmaniyespor forması giyen golcü oyuncu Emre Aktaş ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Emre Aktaş, geçen sezon bir başka Bursa takımı İnegölspor\'da forma giymişti.

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