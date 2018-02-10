Orhangazi Belediyespor - Batman Petrolspor: 0-0

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)

STAD: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Koray Can Dereli (xx), Ersin İşsever (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx), - Uğur Adem (xx), Emre Aktaş (xx) (Dk.78 Oğuzhan xx), Ercan Karaca (xx) (Dk.46 Yunus Emre Mest xx), Kayhan (xx) (Dk.46 Serkan xx), Murat İrişli (xx), Yunus (xx), Abdülkerim (xx), Gökhan Öztürk (xx), Muammer (xx), Mustafa Yüksektepe (xx)

BATMAN PETROLSPOR: Ahmet Taş (xx), - Ramazan Kaya (xx) (Dk.78 Ramazan xx), Reha (xx) (Dk.64 Hüseyin Ali xx), Atilla (xx), Fahri (xx), Erman Taşkın (xx), Ensar (xx), Halil (xx) (Dk.86 Murat Akbulut xx), Hakan Soylu (xx), Emre Bayram (xx), Samed Kartal (xx)

SARI KARTLAR: Emre Aktaş (Orhangazi Belediyespor) Reha, Hakan, Hüseyin Ali (Batman Petrolspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Fahri (Batman Petrolspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Orhangazi Belediyespor, Minareli Çavuş Tesisleri\'nde oynanan maçta Batman Petrolspor’u ağırladı. İlk yarıda çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayan Orhangazi Belediyespor, aradığı gole bir türlü ulaşamayınca maç 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10\'uncu dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan yapılan ortaya Kayhan gelişine vurdu. Top auta çıktı.

12\'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son vuran Kayhan oldu. Top kaleciden döndü.

20\'nci dakikada Batman Petrolspor atağında Emre Bayram kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti.

32\'nci dakikada ani gelişen Batman atağında Samed soldan şutunu attı top auta gitti.

44\'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında sağdan yapılan ortada Emre daha müsait durumdaki Gökhan’a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda defans araya girdi.

51\'inci dakikada Emre Aktaş uzaktan şansını denedi top kalecide kaldı.

68\'inci dakikada Batman Petrolspor atağında soldan yapılan ortaya Hüseyin ayağını koydu top kaleciden döndü.

89\'uncu dakikada Batman Petrolspor’dan Fahri rakibine yaptığı hareketten ötürü gördüğü ikinci sarı kart sebebiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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