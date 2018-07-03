Orhaneli Orman İşletmesi'nde rüşvet gözaltısı

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü\'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında idarecilerin de bulunduğu, 9\'u memur, 13 kişi gözaltına alındı.

Orhaneli ilçesinde jandarma, ormanda ağaçların rüşvet karşılığı kesimine izin verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmanın ardından Orman İşletme Müdürlüğü\'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, 9\'u memur, toplam 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında idarecilerin de bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.