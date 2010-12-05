-ORHAN YÜCE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübü'nün önde gelen isimlerinden, eski Disiplin Kurulu Başkanı Orhan Yüce, son yolculuğuna uğurlandı. Orhan Yüce için Teşvikiye Camisinde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve bazı yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar Ali Tanrıyar, Alp Yalman, Faruk Süren, eski yöneticiler Ergun Gürsoy, Refik Arkan, Abdurrahim Albayrak, son kongrede başkan adayı olan Adnan Öztürk, camianın önemli isimlerinden Ünal Aysal ile Hayri Kozak, eski başkan Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın, (A) Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Fatih Terim, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, işadamı Aydın Doğan, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Orhan Yüce'nin ailesi, yakınları ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda kişi katıldı. Orhan Yüce'nin naaşı kılınan namaz ve okunan duaların ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi. -POLAT VE SÜREN KONUŞMADI- Cenaze namazına katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile eski başkan Faruk Süren birbirleriyle konuşmadı. Hafta içinde verdikleri demeçlerde karşılıklı eleştirilerde bulunan Polat ve Süren'in cami bahçesinde yan yana gelmelerine rağmen, birbirleriyle selamlaşmamaları ve konuşmamaları dikkati çekti. Adnan Polat, cenaze namazı kılınmadan önce son kongrede rakibi olan Adnan Öztürk ile sıcak bir şekilde selamlaşıp, bir süre sohbet etti. Ünal Aysal ve Refik Arkan ile de bir süre konuşan Adnan Polat, cenaze namazı kılınmadan camiden ayrıldı.