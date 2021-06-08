Orhan Uğuroğlu: Saray kadrosu Erdoğan'ın dışarıda olup bitenleri görmesini engellemek için etrafına müthiş bir örümcek ağı örmüş

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında "Saray kadrosu Erdoğan'ın dışarıda olup bitenleri görmesini engellemek için etrafına müthiş bir örümcek ağı örmüş durumda. Erdoğan sadece onların gösterdiklerini görebiliyor. AKP Genel Merkez ve Meclis grubu ise sadece bu grubun verdiği izin ile sarayda olup biteni görebiliyor" diye yazdı.

"Bu ağı kaldırma gücü aslında MHP ve Devlet Bahçeli'de var ama…" diyen Uğuroğlu, "Her nedense her nasılsa bilinmeyen bir biat var. MHP'den AKP'ye, Devlet Bahçeli'den Recep Tayyip Erdoğan'a çok sıkı bağlantı var. Erdoğan görmüyor dönen dolapları Bahçeli ise görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9. videosundaki Ziraat Bankası iddiasını hatırlatan Uğuroğlu, "Vakıfbank ve Halkbank kredileri ne oldu, Kalyon İnşaat'ın kredileri ne durumda?" sorularını gündeme getirdi.

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