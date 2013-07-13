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Spor

Fenerbahçe'ye şahitlik yapan Orhan Şam Kasımpaşa'dan gönderildi

Kasımpaşaspor, yaz döneminde kadrosuna kattığı fubolcu Orhan Şam'dan ani bir kararla vazgeçti. Kararda Şam'ın Fenerbahçe lehine şahitlik yapmasının etkili olduğu öne sürüldü

13 Temmuz 2013 21:26

Fenerbahçe'nin şike iddialarıyla ilgili, İsviçre'deki UEFA Tahkim Kurulu'nda, Kasımpaşasporlu Orhan Şam'ı şahit göstermesi, tecrübeli oyuncunun Kasımpaşaspor'dan gönderilmesine neden oldu.

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi, Ciner Grubu başkanı Turgay Ciner'in iki gün önce kulübün yöneticilerine konuya ilişkin direktif verdiği ve Orhan Şam'ın Kasımpaşa'yla ilişkisinin sona erdiği ortaya çıktı.

Sporx'de konuya ilişkin yayımlanan haber şöyle:


F.Bahçe'nin savunmasında olması neden oldu


Orhan Şam ile yapılan sözleşmenin fesih nedeninin ise futbolcunun Fenerbahçe'nin UEFA Tahkim Kurulu'ndaki savunmasına katılması... Sezon başı Alper Potuk transferinde Eskişehirspor'a Henri Bienvenu ile birlikte takas edilen, daha sonra Kasımpaşa'nın ısrarı sebebiyle mavi-beyazlı ekibe transfer olan 27 yaşındaki savunmacı iki gündür takımla idmanlara da çıkmıyor.

Orhan Şam, 2 Temmuz'da Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.


'Fenerbahçe sahip çıkar' iddiası


Orhan Şam için bu gelişmeden sonra Fenerbahçe cephesinden tecrübeli oyuncuya yöenlik bir adım gelmesi bekleniyor. Yaşanan gelişmeler sonucu kadro dışı kalan ve sözleşmesi feshedilen oyuncuya sarı lacivertlilerin yeniden kucak açacağı iddia edildi.

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