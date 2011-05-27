-ORHAN ŞAM'DA MUTLU SON ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Orhan Şam'ın transferi için kulübü Gençlerbirliği ile 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orhan Şam için sarı-lacivertli kulüp ile 3,5 milyon avro karşılığında anlaştıklarını söyledi. Başkan Cavcav, Orhan Şam'ı 3.5 milyon avro bedelle Fenerbahçe'ye, Mustafa Pektemek'i de 4 milyon avro bedelle Beşiktaş'a satışını yaptıklarını belirterek, ''Biz kulüpler olarak anlaştık. Bundan sonra futbolcular menajerlerle ve yeni kulüpleriyle görüşerek anlaşma zemini arayacaklar'' dedi. Cavcav ayrıca, oyuncuları Mustafa Pektemek'in transferinde 4 milyon avronun yanı sıra siyah-beyazlı kulübün, sezonun ikinci yarısında Bucaspor'a kiraladığı Ali Kuçik'i de kadrolarına katacaklarını söyledi.