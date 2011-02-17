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Spor

ORHAN ŞAM: BEN ZATEN KENDİMDEN EMİNDİM ANKARA (A.A)

17 Şubat 2011 22:18

-ORHAN ŞAM: BEN ZATEN KENDİMDEN EMİNDİM ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Gençlerbirliği futbolcusu Orhan Şam, Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından doping kullandığı gerekçesiyle kendisine verilen idari tedbir kararının kaldırılması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Orhan Şam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en başından beri bu yanlış kararın düzeltileceğine inancını hiç kaybetmediğini belirterek, ''Ben zaten kendimden emindim. 'Kullanmadım' dedim, çünkü kullanmadığımı biliyordum'' dedi.  Yaşadığı mutluluğu anlatacak kelimeler bulamadığını da ifade eden Orhan, çok zor bir dönem geçirdiğini kaydederek, ''Bu süreçte yanımda olanlara teşekkür ediyorum. Ailem çok üzüldü. Eşim hep yanımdaydı ve sonuna kadar bana inandı. Çok mutluyum. Çok zordu ama sonunda bitti'' diye konuştu. PFDK'nın tedbiri kaldırma kararını kendisine telefonla eşinin bildirdiğini söyleyen Orhan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Yeniden takıma dönerek arkadaşlarımla beraber olacağım için çok heyecanlıyım. Antrenmanlarda sürekli beraberdik ama maça çıkamamak çok zor geliyordu. Daha gencim ve futbol oynamak istiyorum. Sahaya çıkamıyordum ve bu beni kahrediyordu. Artık kendimi futbola vermek istiyorum. Takımım için elimden geleni yapacağım. Bana inananlara tekrar teşekkür ediyorum.''

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