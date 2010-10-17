-ORHAN ŞAM: HAKEM BİZİ TEHDİT ETTİ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medical Park Antalyaspor'a 3-2 yenilen Gençlerbirliği'nde, futbolculardan Orhan Şam, hakemin yönetimine tepki göstererek, ''Serkan Çınar bugün resmen ekmek paramızı çaldı'' dedi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini açıklayan Orhan, her iki takım oyuncularını kutlayarak, ''Bugün maçın konuşulacak tek ismi var, o da hakem Serkan Çınar. Bir takım 5 dakikada ancak bu kadar katledilebilir. Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadık. Antalyaspor'un galibiyetine göle düşürmek istemem, ancak galibiyette yüzde 50-60 hakemin payı var'' diye konuştu. ''Hakem maç içinde verdiği kararlarla bizi doğradı'' diyen Orhan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Oyuna yeni giren Alparslan'a ilk hareketinde kırmızı kart verdi. Yaptığı harekette art niyet yoktu. Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruş öncesinde avantaj verdi, ancak rakip avantajı kullanamayınca, faul verdi. Bir de Süper Lig'de maç yönetiyorlar. Bir maç ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Hakem bizi saha içinde tehdit etti. Kendisiyle konuşmak istediğimizde, kart gösteririm diyerek tehdit etti. Böyle futbol oynanmaz. Çocuk değiliz. Serkan Çınar bugün resmen ekmek paramızı çaldı.''