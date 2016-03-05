Orhan Pamuk'tan kayyum yorumu: Ne düşündüğümü biliyorsunuz, her gelişmeye maydanoz olmayacağım

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Zaman gazetesine kayyum atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yeterince siyaset konuştum. Gazetelerde var. Ne düşündüğümü biliyorsunuz zaten. Her gelişmeye maydanoz olmayacağımı söylemiştim" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'ün haberine göre, Merkez Çukurova İlçe Belediyesi’nin davetlisi olarak Adana’ya gelen ünlü yazar Pamuk, M1 Alışveriş Merkezi’ndeki Kitapsan’da son kitabı ’Kırmızı Saçlı Kadın’ın imza gününe katıldı. Uzun kuyruk oluşturan kitapseverler, Orhan Pamuk’a kitaplarını imzalatıp anı fotoğrafları çektirdi. Okurlarıyla konuşan Orhan Pamuk da, kitap tutkunlarının merak ettiği konularla ilgili de açıklamalar yaptı.



"Her gelişmeye maydanoz olmayacağım"



İmza gününde gazetecilere de açıklama yapan Orhan Pamuk, Türkiye’deki son gelişmeler, Anayasa Mahkemesi’nin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’e ilişkin hak ihlali kararı, Zaman Gazetesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili sorularına da yanıt verirken, "Yeterince siyaset konuştum. Gazetelerde var. Ne düşündüğümü biliyorsunuz zaten. Her gelişmeye maydanoz olmayacağımı söylemiştim" dedi.



"Gazetelere, yazarlara baskı olmamalı"



Kendisi için düşünce özgürlüğü, gazetecilerin özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün her zaman en kıymetli değer olduğunu söyleyen Pamuk, "Ülkeyi yönetenler ifade özgürlüğü, kendimizi ifade etme, düşüncelerimizi paylaşma, hükümeti eleştirse bile gazetelere, yazarlara baskı olmamalı. Ben böyle düşünüyorum, her zaman da böyle düşünmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Adana’ya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran Orhan Pamuk, şunları kaydetti:

"Adana’ya istediğim kadar sık gelemiyorum. Bundan 55 yıl evvel gelmiştim bir kere, Seyhan Barajı’na, istasyona gitmiştim. Aynı istasyona yine gittim. Orası aynı zamanda Yılmaz Güney’in ’Umut’ filminin açılış sahnesi de o istasyondadır. Adana zaten Türk edebiyatının, sanatının, filminin, Yaşar Kemal’den Abidin Dino’ya Orhan Kemal’den Yılmaz Güney’e, büyük bir kültürün kaynağıdır. Burada bulunmak güzel bir duygu. Kitaplarımı imzalıyorum, kalabalık beni çok mutlu etti. Adana’nın durumu da son yazdığım kitaba benziyor. Son kitabım Kırmızı Saçlı Kadın, kabaca otoriteye isyan konularını ele aldığım bir roman."