-ORHAN PAMUK'TAN "ARAP BAHARI" YORUMU FLORANSA (A.A) - 11.06.2011 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, ''Türkiye'nin bir başrol oyuncusu olduğunu, çevresindeki Arap ülkelerinde yaşananların ise kendisini ağlatacak kadar hüzünlendirdiğini'' söyledi. 2006 yılında Nobel ödülünü kazanan Pamuk, 12 Haziran seçimlerinde oy kullanmak üzere Türkiye'ye dönmeden önce İtalyan La Repubblica gazetesinden Marco Ansaldo'ya verdiği demeçte, "Türkiye, her zaman bir başrol oyuncusu. Bunu kültürüyle, sanatıyla, filmleriyle ve politikasıyla görüyoruz. Buna bir örnek; son dönemde ülkemin çevresinde yaşanan olaylar" dedi. Demokrasinin insan hakları, kadın hakları ve haberleşme özgürlüğü gibi değerlerinin olduğunu belirten Pamuk, "Tunus'ta, Mısır'da ve diğer Müslüman ülkelerindeki Arapların çığlıkları bu değerlere ulaşma çabası için. Bu olanları gözlemlemek, beni neredeyse ağlatacak" yorumunu yaptı. Pamuk, ABD'de yaşadığı dönemde kendisinin de İslam konusundaki önyargıların kurbanı olduğunu ileri sürdü. İnsanların bu ülkelerde diktatörlük sisteminin geçerli olduğunu düşündüklerini, Türkiye'yi tanımadan bu yorumları yaptıklarını ancak bugün bu algının değişmiş olmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.