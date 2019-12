-ORHAN PAMUK'A ÖDÜL NEW YORK (A.A) - 02.10.2010 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, ABD'nin New York kentinde "2010 Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülünü" alacak. Amerikalı ünlü yazar "Norman Mailer"in anısına kurulan "Norman Mailer Merkezi ve Yazarlar Derneği" tarafından yapılan açıklamada, New York'ta 19 Ekimde düzenlenecek gala gecesinde Orhan Pamuk'a "2010 Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün verileceği bildirildi.