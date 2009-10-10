Orhan Pamuk'a karşı 'dava çağrısı'

T24 - Yargıtay, "1 milyon Ermeniyi ve 30 bin Kürdü öldürdük" sözleri nedeniyle Orhan Pamuk'a manevi tazminat davası yolunu açınca MHP'nin yayın organı olarak bilinen Ortadoğu gazetesi harekete geçti. Gazete, "Hesap sorma zamanı" manşetiyle yayımlandı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, kitapları onlarca dile çevrilen, son dönemde dünyada en çok tanınan Türk yazar olan ve Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan tek romancı olarak tarihe geçen Orhan Pamuk hakkında açıklamaları nedeniyle "manevi tazminat davası" açılabileceğine karar vermesinin yankıları sürüyor.

Ortadoğu gazetesi, bugünkü (10 Ekim 2009) manşetini Orhan Pamuk'a ayırdı. "Orhan Pamuk'a dava yağacak - HESAP SORMA ZAMANI" manşetiyle yayımlanan gazete, başlık altında şu çağrıda bulundu:





"Yargıtay '30 bin Kürdü ve 1 milyon Ermeniyi öldürdük' sözleri nedeniyle Orhan Pamuk'a manevi tazminat davası açılabileceğine karar verdi. Şimdi Türk Milleti'ne, atalarımıza 'katil' damgası vurmaya yeltenen Pamuk'a dava açıp gereken dersi vermek düşüyor."

Dava patlaması tahmini

Ortadoğu, manşetin spotlarında da şu ifadelere yer verdi:

Karar düzeltme istemine ret: Orhan Pamuk'un sözleri için 6 kişi 36'şar bin lira tazminat istedi. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi davacıların istemini reddetti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında direnince dosyanın gittiği Yargı4tay Hukuk Genel Kurulu dava açılabileceğine hükmetti. Yargıtay Genel Kurulu, Pamuk'un karar düzeltme istemini de reddetti.

Tek tek dava açılabilecek: Böylece Genel Kurul kararı bağlayıcı olduğu için Şişli Asliye Hukuk Mahkemesi davanın esasına girerek yeniden karar verecek. Yargıtay kararına göre tek tek de dava açılabilecek. Şimdi Türk Milleti'ne düşen, atalarımıza hakaret eden ve "katil" damgası vurmaya yeltenen Pamuk'a dava açıp gereken dersi vermek düşxüyor. Bugünlerde dava patlaması yaşanacağı belirtiliyor.