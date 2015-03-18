Orhan Pamuk: Türkiye’deki siyasal İslamcıları artık dinden fazla para ilgilendiriyor

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Almanya'nın haftalık Die Zeit gazetesine verdiği röportajda, “Yolsuzluk nedeniyle siyasal İslam gizemini tamamen kaybetti. Türkiye’nin İslamcıları bir zamanlar toplumun alt kesimlerinden taşralı, kızgın, kendilerine yapılanları unutmaz kişilerdi. 12-13 sene sonra şimdi kendileri yönetim kadrosunu oluşturuyorlar. Şimdi her müesseseye el atıyor, iktidarı merkezileştiriyorlar. Onları dinden fazla para ilgilendiriyor. İslam sadece söylemlerini süsleyen bir unsur haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Orhan Pamuk Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin artık geçmişte kaldığını ve hem Avrupa Birliği’nin, hem de Türkiye’nin kendi sorunları ile boğuştuğunu belirterek, “Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2002 ile 2009 yılları arasında iyimserdim. Türkiye Avrupa Birliği’ne girmeyi başardığında 'harikalar diyarındaki Alice' gibi her konuda konuşabileceğimize inanmıştım" dedi.

‘Onları dinden fazla para ilgilendiriyor’

Türkiye’nin İslam dünyası için rol model olmasına da inanmadığını söyleyen Orhan Pamuk, Türkiye’nin sorununun, zenginleştiği ölçüde demokratlığının gelişmemesi ve ikisinin paralel ilerlememesi olduğunu ifade etti.

Orhan Pamuk, yolsuzlukların ise siyasal İslam’ın gizemini kaldırdığını söyledi. 1990’li yıllarda siyasal İslamcılığın gizemli bir tarafının olduğunu, hatta Marksist ve Komünistlerin dahi bunu ilginç bulduğunu belirten Orhan Pamuk, bugün ise siyasal İslam’ın yolsuzluk nedeniyle gizemini tamamen kaybettiğini dile getirdi.

Orhan Pamuk şöyle konuştu: "Yolsuzluk nedeniyle siyasal İslam gizemini tamamen kaybetti. Türkiye’nin İslamcıları bir zamanlar toplumun alt kesimlerinden taşralı, kızgın, kendilerine yapılanları unutmaz kişilerdi. 12-13 sene sonra şimdi kendileri yönetim kadrosunu oluşturuyorlar. Şimdi her müesseseye el atıyor, iktidarı merkezileştiriyorlar. Onları dinden fazla para ilgilendiriyor. İslam sadece söylemlerini süsleyen bir unsur haline gelmiş durumda" şeklinde konuştu.

‘Her gün yolsuzluk haberi okuyorlar...’

Halkın bunu neden görmediği yönündeki soruya ise Orhan Pamuk şöyle cevap verdi: "Çoğu insan bunu görüyor, ama ekonomi iyi gittiği için bir şeylerin değişmesini istemiyorlar. Gelişmekte olan çoğu ülkede - ki Türkiye de bunlardan biridir - insanları asıl ilgilendiren demokrasi değildir. İnsanları ekonomik büyüme daha fazla ilgilendirir. İnsanlar her gün yolsuzluk haberlerini okuyorlar ama kişisel olarak ön sene öncesine göre daha iyi durumda oldukları sürece hükümete destek veriyorlar."

Orhan Pamuk 2005 yılında da Alman Yayıncılar Birliği’nin barış Ödülünü kazanmış, 2007 yılında ise Berlin Hür Üniversitesi (FU), Brüksel Katolik Üniversitesi ve İstanbulBoğaziçi Üniversiteleri tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştü.