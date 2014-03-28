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Orhan Pamuk: Türkiye'de durum kötüden korkunç bir aşamaya gidiyor

Orhan Pamuk, 'Erdoğan’ın bir sonraki adımda ne yapacağı ve muhalifleri nasıl susturacağı konusunda çok endişeliyiz' dedi

28 Mart 2014 20:35

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, Twitter’ın ardından YouTube’un da yasaklanması ile ilgili olarak, , “Türkiye’de durum kötüden daha da kötüye, hatta korkunç bir aşamaya doğru gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan uluslararası yazarlar birliği PEN International’ın Twitter’ın ardından YouTube’un da yasaklanmasını kınadığı açık mektubun imzacıları arasında da bulunan Orhan Pamuk “Türkiye’de durum kötüden daha da kötüye, hatta korkunç bir aşamaya doğru gidiyor. Türkiye’de ifade özgürlüğünün şimdiki kadar kötü olduğu zamanlar oldu. 2008’de YouTube’un kapandığı zaman gibi. Ama o zaman en azından gelecek konusunda umutluyduk. Oysa şimdi değiliz” dedi.

Pamuk’un kitaplarını İngilizce’ye çeviren ve aynı zamanda PEN’in İngiltere ofisinin de başkanı olan Maureen Freely de, “Bence asıl endişe verici olan, Erdoğan’ın canı ne isterse, istediği zaman yapabilecek güce sahip görünmesi. Bu nedenle bir sonraki adımda ne yapacağı ve muhalifleri nasıl susturacağı konusunda çok endişeliyiz” ifadesini kullandı.

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