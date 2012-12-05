'Orhan Pamuk, 'Sivas 93' galasında görünmem doğru olmaz, dedi'

Balçiçek İlter'in HaberTürk'te yayınlanan "Söz Sende" programına konuk olan ünlü tiyatrocu Genco Erkal, Orhan Pamuk'un, "Sivas '93 oyununun galasına çağrılması üzerine "Benim politik olarak orada görünmem doğru olmaz" dediğini söyledi.

"Söz Sende" programına konuk olan usta oyuncu Genco Erkal, ülkenin aydınların duruşundan yakınarak, "Ünlü bir yazarımızı Sivas 93'ün galasına davet ettik. O da "Benim politik olarak orada görünmem doğru olmaz." dedi. Balçiçek İlter'in o yazarın kim olduğunu sorması üzerine ise Erkal, "Nobel ödüllü bir yazarımız." diyerek Orhan Pamuk'u işaret etti. Genco Erkal şunları söyledi: "Bu yazar acaba neden Sivas 93'ü oyununu seyretmeye gelemiyor. Söylediği lafa bakın? Böyle bir şey olabilir mi? Korku mu, eksen kayması mı bilemiyorum. Anlatırken bile şaşırıyorum... Demek ki belli bir şeye o kadar angaje oluyorlar ki, onun dışında bir şey söyleyemiyorlar."

'İki kampın ortasında bir yerdeyim'

Sanat dünyasındaki kamplaşmadan çok rahatsız olduğunu söyleyen Genco Erkal, "O iki kampın ortasında bir yerde hissediyorum kendimi. İki kampı da eleştirdiğim yanlar var. Ama en çok rahatsız eden şu; çok yakın arkadaşlarımı kaybettim ben. Aynı yolda olduğumu düşündüğüm insanlarla birdenbire aramızda bir uçurum oluştuğunu farkettim. Buna dayanamıyorum" diye konuştu. Ülkenin aydınlarının bu hale gelmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyen ünlü tiyatrocu, "Ortak bir şeylerde buluşamıyor olmamız geleceğimiz açısından çok sakıncalı" dedi.

Ünlü tiyatrocu, Dostlar Tiyatrosu'nun evsiz kalmasına da değinerek şöyle konuştu:

"Muammer Karaca kapatıldı, biz de 23 yıldır çalıştığımız tiyatronun kapısına konmuş olduk... Tiyatro iki defa yandı. Tabii orayı bir rant alanı olarak gördükler için böyle davranıyorlar. Normalde aynen yeniden inşa edilmesi gerekir."