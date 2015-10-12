Orhan Pamuk: Türkiye'de iç savaş çıkmasından korkuyorum

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar Orhan Pamuk, Türkiye'de giderek artan istikrarsızlığı, Erdoğan'ın AKP'sinin haziran ayındaki seçimlerde çoğunluğu sağlayamamasıyla ilişkilendirdi.

İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, “Seçimlerdeki yenilgi Erdoğan'ı öfkelendirdi” diyen Orhan Pamuk, bunun 1 Kasım'da tekrar seçime gidilmesinin de nedeni olduğunu söyledi. Pamuk, ordu ile Kürt militanlar arasında son dönemde yeniden başlayan çatışmaların da aynı nedene bağlı olduğunu ifade etti.

Yazar Orhan Pamuk, “Erdoğan, başkanlık cumhuriyeti

yaratma planına oy vermeleri konusunda Kürtleri ikna edemedi. Bu nedenle 1 Kasım'da yeniden seçimlere gitmeye karar verdi. Ancak ne hükümet ne de ordu gidişattan memnun ve her iki taraf Kürt hareketine karşı savaşa kaldığı yerden

devam etme konusunda mutabık kaldılar” şeklinde konuştu.

'Erdoğan gücü paylaşmak istemiyor'

İç savaş konusunda endişeleri olup olmadığı sorulan Pamuk, “Kesinlikle bundan korkuyorum. Özellikle 1970'lerde İstanbul'un sokakları sağ ve solcular arasında büyük çatışmalara sahne oldu. 35 yaş üzerindeki herkesin bu döneme ait korkunç anıları var ve hiç kimse o döneme geri dönmek istemiyor” dedi.

Pamuk, “Tüm ülke onun (Erdoğan'ın) hesaplarını anladı. Başta IŞİD ile savaşan uluslararası koalisyonun parçası olmak istemedi. Daha sonra Amerikalıların ondan istediğini yapmaya razı oldu ancak aynı zamanda Kürtleri de bombalamaya başladı” ifadelerini kullandı.

Yazar Orhan Pamuk, “İnsanlar şaşırdı, şokta. Barış içindeki bir ülke bir anda kendini hem IŞİD ile hem de Kürtlerle savaşta buldu. Türkiye için endişeleniyorum çünkü biliyorum ki sonunda Erdoğan ne pahasına olursa olsun tek başına yönetmek istiyor. Gücü paylaşmak istemiyor” dedi.