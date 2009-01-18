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Orhan Pamuk askeri eleştirdi

Japon Yomiuri Shimbun gazetesine konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni eleştirdi.

18 Ocak 2009 02:00

Japon Yomiuri Shimbun gazetesine konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, güçlerini ordudan alan laikler olduğunu ve bu insanların demokrasiye zarar verdiğini söyledi.

Pamuk, günlük 10 milyon tirajla dünyanın en çok satan gazetesi konumunda bulunan Yomiuri Shimbun’un sorularını yanıtladı. “10 yılda bir askeri darbelerle karşılaşıyoruz. Allah’a şükür son 10 yılda böyle bir darbemiz olmadı” diyen Pamuk, şöyle devam etti:

Siyasi İslam'ın yükselişi

“Ancak her gün ordu ‘bunu böyle yapmayın, bunu şöyle yapmayın’ diyor, ben bundan hoşlanmıyorum. Ancak bu sizin İslamcı fundamentalist olduğunuz anlamına gelmez. Ben siyasi İslam’ın yükselişinden de kaygı duyuyorum.”

Türkiye’de milliyetçiliğin yükselmesinin nedenlerinden birinin yönetici sınıfların Türkiye’nin çıkarlarının AB’ye girişle zedeleneceği korkusu olduğunu söyleyen Pamuk şöyle konuştu: “Diğeri ise Türk ordusunun bir bölümünün AB görüşmelerinden rahatsızlık duyması. AB’ye katıldığınızda askeri olarak AB şemsiyesi altında olacağına inanıyorum. Askeri harcamalara fazla pay ayırmak zorunda olmayacaksınız. AB’ye girdiğinizde Kürt ayrılıkçılar da daha mutlu olacak. ”

Kendisinin liberal bir laik olduğunu söyleyen Pamuk, Türkiye’de güçlerini ordudan alan laiklerin olduğunu, bunun da demokrasiye zarar verdiğini kaydetti.

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