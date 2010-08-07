-ORHAN ÖZDEMİR'İN TUTUKLANMASINA İTİRAZ ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutuklanması kararına itiraz edildi. Özdemir'in avukatları itiraz dilekçesini, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Mahkeme Başkanlığı, tutukluluğa itiraz dilekçesini değerlendirmek üzere heyet oluşturulabilmesi için, HSYK'ya başvurarak, üye talebinde bulundu. Üye görevlendirilmesinin ardından, itiraz dilekçesine ilişkin karar verilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kayseri'de yürüttüğü soruşturma kapsamında, ''ihaleye fesat karıştırmak'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkartılan Özdemir, dün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.