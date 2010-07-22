-ORHAN ÖZDEMİR'İN ÖZEL KALEM AMİRİ GÖZALTINDA ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in ardından Özel Kalem Amiri Ömer Zeren de gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin'in talimatı üzerine Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeren'i gözaltına aldı. Zeren'in ''adil yargıyı etkilemek'' iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Savcı Tuğtekin, geçen hafta Cuma günü Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünde söz konusu soruşturma kapsamında Zeren'e ait çalışma ofisinde arama yapmıştı. Büroda bulunan bilgisayarların imajını aldırtan Savcı Tuğtekin, Zeren'in evinde de arama yaptırmıştı.