-ORHAN ÖZDEMİR'E 292.5 YIL HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kayseri'deki ''ihaleye fesat karıştırma'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, geçmişte Ankara ve Kayseri'de il emniyet müdürlüğü yapan Orhan Özdemir'in de arasında bulunduğu 78 kişi hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Özdemir hakkında 292 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. İddianamedeki sanıklar arasında, Orhan Özdemir'in yanı sıra Türker Horoz, İlker Horoz ve Remzi Çapar da bulunuyor. Sanıklardan Türker Horoz, İlker Horoz ve Remzi Çapar, ''Cebir ve tehdit yöntemlerini kullanmak suretiyle haksız ekonomik çıkar elde etmek için suç örgütü kurma-yönetme, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde ihalelere fesat karıştırma'', Orhan Özdemir ise ''cebir ve tehdit yöntemlerini kullanmak suretiyle haksız ekonomik çıkar elde etmek için kurulan suç örgütünü yönetme, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde ihalelere fesat karıştırma ve suç delillerini gizlemekle'' suçlanıyor. Diğer sanıklar da ''suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini gizlemek, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' gibi bir dizi suçlama yöneltiliyor. -SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI- İddianamenin giriş bölümü, ''Bu soruşturma, Kayseri'de kamu kurumlarının temizlik, güvenlik, yemek, veri girişi gibi alanlarda açılan ihalelere fesat karıştırmak sureti ile tekelleşmeye neden olacak şekilde kanunun suç saydığı eylemleri gerçekleştirerek ticari faaliyetlerine devam eden, aynı alanlarda ticaret yapsın ya da yapmasın her şirket sahibi tarafından Kayseri'de bir güç haline geldiği açıkça kabul edilen ve görülen, özellikle suç geçmişi herkesi kaygılandıran ve korku duyulur bir kişi olan Remzi Çapar ile gücünü ve etkinliğini arttıran suç örgütüne yönelik bir soruşturmadır'' ifadeleriyle başlıyor. ''Yerel yönetimler, kolluk güçleri ve adliye çevresinde de korunduklarına dair ciddi emareler bulunan Türker ve İlker Horoz kardeşlerin, ihale mevzuatına şeklen uygun, ama gerçekte açıkça aykırılık oluşturan eylemlerini farklı isimler altında oluşturdukları şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri'' kaydedilen iddianamede, Kayseri'deki birçok şirket sahibi ile davanın sanıklarının, ''Türker Horoz ve ailesine bağlı şirketlerin, Kayseri'de kamu kurumlarının açtığı temizlik, güvenlik, yemek gibi ihalelerinde tek güç ve tek söz sahibi haline geldiklerini, bu ihaleleri başka firmaların kazanma şanslarının bulunmadığını, kurum görevlilerinin bu aileye ait şirketleri koruduğunu, Remzi Çapar'ı da yanlarına almalarının ardından daha güçlü ve korkulan kişiler olduklarını'' söyledikleri bildirildi. İddianamede, Türker ve İlker Horoz'un, sahibi olduğu şirketler ile yakınlarına veya çalışanlarına kurdurdukları firmalarla ihaleye katıldıkları, ihaleye çıkan kurumda çalışan personelden gizli bilgileri alarak, ihaleyi alabilme kapasitesi bulunan firmalarla anlaşma yoluna gittikleri kaydedildi. Horoz kardeşlerin, bu firmalara, bu aşamada ''çıkma'' olarak adlandırılan para teklifinde bulunarak, ihaleye girmemelerini istedikleri savunulan iddianamede, böylece, ihaledeki rekabet ortamının ortadan kaldırıldığı, Horoz kardeşlere ait şirketlerin de Kayseri'de tekelleştikleri öne sürüldü. -KURUMLARA BASKI SUÇLAMASI- İddianamede, ''Suç örgütünün, firmalarının katıldığı ihalelerin lehlerine sonuçlanması için kurumlara baskı yapabilecek bürokrasi, siyaset ve iş dünyasından kişilerle olan ilişkilerini rahatlıkla kullandığı'' ve ihale komisyonlarının kararlarını etkilemek için bazı gazetelere asparagas haber yaptırdıkları iddia edildi. Çeşitli telefon tapeleri ve tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, eski Kayseri ve Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ile ''suç örgütü kurucusu ve yöneticisi Türker Horoz arasında kamu görevlisi-işadamı ilişkisinin dışında bir ilişki bulunduğu, bunun yansıması olarak, Özdemir'in Kayseri Emniyet Müdürlüğü döneminde Horoz'a ait şirketler grubunun korunduğu ve sahiplenildiği'' savunuldu. ''Orhan Özdemir'in, Türker Horoz'dan gelen talepler doğrultusunda hareket ettiği'' ileri sürülen iddianamede, ''Özdemir'in, aslında Türker Horoz'un kurduğu suç örgütünün yöneticilerinden birisi olduğu sonucuna varılmıştır'' ifadesi kullanıldı. -ÖZDEMİR HAKKINDA 292 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ- İddianamede, sanık Orhan Özdemir'in, ''cebir ve tehdit yöntemlerini kullanmak suretiyle haksız ekonomik çıkar elde etmek için kurulan suç örgütünü yönetme, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde ihalelere fesat karıştırma ve suç delillerini gizlediği'' gerekçeleriyle, 292 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Özdemir hakkında, ''ihaleye fesat karıştırmak'' hükmünü düzenleyen TCK'nın 235/1. maddesinin 21 defa uygulanması talep ediliyor. Türker ve İlker Horoz ile Remzi Çapar hakkında ise 285'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 1'i müşteki-sanık olmak üzere diğer 74 kişinin de çeşitli hapis cezalarına mahkum edilmeleri istendi.