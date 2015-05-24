Orhan Miroğlu: 10-15 silahlı insanla geziyorum

AKP Mardin Milletvekili adayı Orhan Miroğlu, Doğu ve Güneydoğu'da köylerde baskı ve tehditin olduğunu öne sürdü. "Ölüm listelerini getirip önümüze koyuyorlar" iddiasında bulunan Miroğlu, "Köylerde mecburen 10-15 silahlı insanla geziyorum" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Miroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Özellikle AK Parti'ye oy verme ihtimali olan veya verme eğilimi olan kişilere yönelik ciddi bir tehdit var. Bunu bilinçli yapıyorlar. Mektuplar yazıyorlar, gece gelip köyleri toplayıp anlatıyorlar. 'HDP barajı aşamazsa iç savaş çıkar, ona göre ayağınızı denk alın' diyorlar. Bunu ilçelerde de köylerde de yapıyorlar.

‘Savaş modu siyaset’

"Burada savaş modu siyaseti yapıyoruz. Köylere belli ilçelere gittiğimiz zaman rolle ve hissiyatla gidiyoruz. Çünkü neyle karşılaşacağımız gerçekten bilmiyoruz. Kendimiz koruyarak, silahlı olarak gidiyoruz. Yanımda 10-15 silahlı insanla geziyorum bu devletin aldığı tedbirlerin dışında olan bir şey. Kalemim dışımda elime hiç mantar tabancası bile almış insan değilim. Ama şimdi gelmişim kendi ilimde seçim çalışması yapıyorum ve silahsız gezemiyorum. Bu bölgede ortaya çıkacak sonuç, AK Parti'nin alacağı oy bakımından asla demokratik bir sonuç değil. Bu savaş modunda siyasetin HDP'ye sağladığı oy, nereden bakarsanız bakın her ilde yüzde 20-25 oranındadır. Bu kesin."