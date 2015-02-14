Orhan Kılıç'a destek eyleminde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltına alındı

İzmir’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Onur Kılıç’a destek vermek için Edirne’de düzenlenen eylemde hakaret ifadeleri içeren basın açıklaması yaptığı ileri sürülen Kadir Yavaş, gözaltına alındı.

Tutuklama kararını protesto etmek isteyen ’Birleşik Haziran Hareketi’ üyeleri dün Tahmis Meydanı’ndan sloganlar eşliğinde Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eylemde grup üyeleri ‘Onur Kılıç yalnız değil’dir yazılı pankartı taşıdı.

Atılan sloganların ardından grup adına konuşan Kadir Yavaş, Onur Kılıç’ın 11 Ocak’taki eylemde attığı slogan nedeniyle tutuklandığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Sloganı suç sayan valiler, emniyet, savcı ve mahkeme tümüyle AKP’nin emrine girdiğini göstermiştir. Bu tutuklama Haziran’ı susturmaya yönelik bir gözdağıdır. Ancak bugün halk her yerde hakkına, özgürlüğüne, geleceğine sahip çıkarak gerekli dersi vermiştir. Tüm baskı, gözaltı ve tutuklamalara rağmen uyarı boykotu başarıya ulaşmıştır."

Gece gözaltına alındı

Eylem ardından dün gece Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla basın açıklamasını okuyan Kadir Yavaş’ı ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Geceyi Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Yavaş sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.