Orhan Kemal Cengiz'in yeni adresi belli oldu

Radikal.com.tr 'de köşe yazarlığından istifa eden Orhan Kemal Cengiz,Bugün gazetesine geçti.

Medya Tava'nın haberine göre,Cengiz, Ekim ayı itibariyle Bugün okuruyla buluşacak. Bugün, Cengiz'in yazar kadrosuna katılmasını "Orhan Kemal Cengiz gündem oluşturan yazılarıyla Ekim'den itibaren gazeteniz Bugün'de" ifadeleriyle 1. sayfadan okurlarına duyurdu.

Aynı zamanda Today's Zaman ve Al Monitor'da köşe yazarlığı yapan Cengiz, Haziran ayında kağıda veda eden ve yayın hayatına dijitalde devam eden Radikal'de 3 yıldan uzun süre görev almıştı.