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Orhan Kemal Cengiz'in yeni adresi belli oldu

Geçen hafta radikal okurlarına veda eden Orhan Kemal Cengiz bundan sonra Bugün gazetesinde köşe yazarlığına devam edecek

29 Eylül 2014 16:10

Radikal.com.tr 'de köşe  yazarlığından istifa eden  Orhan Kemal Cengiz,Bugün gazetesine geçti.

 

Medya Tava'nın haberine göre,Cengiz, Ekim ayı itibariyle Bugün okuruyla buluşacak. Bugün, Cengiz'in yazar kadrosuna katılmasını "Orhan Kemal Cengiz gündem oluşturan yazılarıyla Ekim'den itibaren gazeteniz Bugün'de" ifadeleriyle 1. sayfadan  okurlarına duyurdu. 

Aynı zamanda Today's Zaman ve Al Monitor'da köşe yazarlığı yapan Cengiz, Haziran ayında kağıda veda eden ve yayın hayatına dijitalde devam eden Radikal'de 3 yıldan uzun süre görev almıştı.

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