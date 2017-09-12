Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON Gazeteciler Cemiyeti\'nin (TGC) organizasyonu ile bu yıl 10’uncusu düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı.

Meselem Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış törenine, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, TGC Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Turgut, yöneticileri, merhum Orhan Kaynar’ın eşi Mine Kaynar ile kardeşi Mustafa Kaynar ve turnuvadaki takımların temsilcileri katıldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile merhum Orhan Kaynar’ın eşi Mine Kaynar tüm takımlara başarılar dileyerek turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

18 Haziran 2001\'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Karadeniz Temsilcisi Orhan Kaynar adına düzenlenen turnuvada iki ayrı grupta 8 takım mücadele edecek.

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