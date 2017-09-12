T24 LogoT24 Logo
Spor

Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) organizasyonu ile bu yıl 10’uncusu düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı

12 Eylül 2017 00:24

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON Gazeteciler Cemiyeti\'nin (TGC) organizasyonu ile bu yıl 10’uncusu düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı.
Meselem Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış törenine, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, TGC Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Turgut, yöneticileri, merhum Orhan Kaynar’ın eşi Mine Kaynar ile kardeşi Mustafa Kaynar ve turnuvadaki takımların temsilcileri katıldı.
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile merhum Orhan Kaynar’ın eşi Mine Kaynar tüm takımlara başarılar dileyerek turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.
18 Haziran 2001\'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Karadeniz Temsilcisi Orhan Kaynar adına düzenlenen turnuvada iki ayrı grupta 8 takım mücadele edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHATRABZON Gazeteciler Cemiyeti TGCOrhan Kaynar Futbol TurnuvasıMeselem Futbol SahasındaTrabzonspor Asbaşkanı AhmetYönetim KuruluAli Rıza Egemen TGC Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf TurgutOrhan KaynarınMine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24