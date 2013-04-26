Orhan Gencebay'ın yerine yeni Akil İnsan aranıyor

Sağlık sorunları nedeniyle il ziyaretlerine katılamayan Orhan Gencebay, ekibi yeni arayışlara yönlendirdi. Orhan Gencebay’ın sağlık sorunlarını öne sürerek il ziyaretlerine katılmaması ancak televizyon programlarına katılması tepkilere neden oldu.

Milliyet'in haberine göre, heyet, Ordu için Akdeniz heyetinde yer alan Kadir İnanır’a, Rize için ise Hakan Şükür’e teklif götürmeyi tartışıyor.



‘Çok kırıldım’ demişti



Gencebay ise katıldığı Siyaset Meydanı’nda hakkında yapılan eleştirilerle ilgili, “Çok kırıldım, hatta hasta oldum, doktora gittim. Bunca yıldır halkın Orhan Babası olarak biliniyorum. Bunca yıldan beri hiç anlaşılmadım mı diye üzüldüm. Dostlarım ne dediğimi çok iyi bilir ama bazı gönül dostları bazı sesler çıkardı. Buna kırıldım. Ben böyleyim diyorum ve bana bu olumsuz şeyleri nasıl yakıştırdılar bilmiyorum, buna gönlüm kırıldı” demişti. İl ziyaretlerine katılmayan Orhan Gencabay’ın durumu heyeti de sıkıntıya soktu. Geçtiğimiz Pazartesi günü Samsun’a da giden heyetin içerisinde memeleketlileri Gencabay’ı göremeyen Samsunlular hayal kırıklığı yaşadı.



İhtimaller arasında Kadir İnanır ve Hakan Şükür var



Karadeniz heyeti, şimdi halkla da daha sıcak temas kurulmasında yardımcı olarak bir ünlü isim arıyor. Her zaman olmasa bile bazı illere yanlarında ünlü bir isimle gitmek isteyen heyetin aklında şimdilik Rize için Hakan Şükür, Ordu içinse Akdeniz heyetinde yer alan Kadir İnanır var. Gencebay’ın seyahat sorunu olduğunu öğrendikten sonra Marmara heyetindeki ünlü isimle değişiklik yapmayı düşündüklerini de belirten heyet üyeleri, bunun Hülya Koçyiğit’in planlarını bozabileceği endişesi ile vazgeçtiklerini dile getiriyor.