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Orhan Gencebay 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Orhan Gencebay, 25 Aralık soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi

20 Haziran 2014 22:10

Sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Gencebay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar biriminin olduğu yedinci kata çıktı.

Soruşturmayı yürüten birim savcılarından Fuzuli Aydoğdu ve İsmail Uçar'a "şüpheli" sıfatıyla yaklaşık bir saat ifade veren Gencebay, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gencebay, ''25 Aralık soruşturması kapsamında mı ifade verdiniz?'' sorusuna ''Nedir o bilmiyorum'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, ''Şüpheli sıfatıyla mı ifade verdiniz?'' sorusuna karşılık da Gencebay, ''Bilgilendirme amaçlı geldim. Bizim bir şeyimiz yok Allah'a şükür'' diye konuştu.  

 

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