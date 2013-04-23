Orhan Gencebay: Çok kırıldım, hasta oldum

Akil İnsanlar Komisyonu'nun Karadeniz Bölgesi Heyeti üyelerinden ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Siyaset Meydanı'nda Ali Kırca'nın sorularını yanıtladı. Gelen tepkiler nedeniyle çok kırıldığını, hatta bu nedenle hasta olduğunu söyleyen Gencebay, toplantılara neden katılmadığını da açıkladı.



'Hepimiz rahat edelim Allah aşkına'

Sürecin selameti açısından TBMM'yi göreve çağıran Gencebay, milletvekillerinin Akil İnsanlar'ın sorumluluğunu paylaşmaya çağırdı. "Lütfen bu kararı bir an evvel versinler de halk huzura kavuşsun, hepimiz rahat edelim Allah aşkına..." dedi.



'Gönül dostu olarak anlatmaya çalışıyoruz'



"Her sorunun çözüleceği ve barışın da birinci elden uygulanacağı yerdir Millet Meclisi. Bizim yüce milletimizin büyük iradesi var. O iradeye sahip olan canlarımız var orada. O canlardan halkımız barış ve huzur içinde yaşamamızı bekliyor. Rica ediyorum. Eğer onlar görevlerini yaparlarsa Akil İnsanlar'a bir şey düşmez zaten. Yapılacak bir şey varsa biz daima yaparız. Ama benim ricam bu konuda yüce meclisimizdir. Lütfen bu kararı bir an evvel versinler de halk huzura kavuşsun, hepimiz rahat edelim Allah aşkına... Bizim Akil İnsanlar olarak bir yetkimiz yok yaptırım gücümüz yok zaten. Sadece bir gönül dostu bunları anlatmaya çalışıyoruz. Asıl yetki ve irade mecliste. Allah aşkına bu sorunları aşsınlar..."



"Kürt efsanesi ile Ergenekon aynıdır"



Kürtçe yasağını ilk duyduğunda yaşadığı şaşkınlığı anlatan Gencebay, "böyle bir şey nasıl olur?" diye sordu. Kürtler ver Türkler arasında kültürel bir kaynaşma yaşandığını savunan ünlü sanatçı çarpıcı örnekler verdi: Bizim aşıklarımız vardır, ozanlarımız, dedelerimiz vardır. Mesela dengbejler vardır Kürt folklöründe. Dengbejler ile bu ozanlar aynı kişilerdir. Aynı görevi yaparlar. Aynı güzelliklerden aynı tarz tavırla bahsederler. Şerefname diye bir kitap vardır. İdris-i Bitlisi'nin yazmış olduğu kitaptaki mit, Kürt efsanesi ile Ergenekon aynıdır. Yani o kadar içiçe girmişki. Biz böyle muhteşem bir kültür ve tarihin içinde Türkiye Cumhuriyeti olarak varlığımızı sürdürüyoruz.



'Akillik teklifi Beşir Atalay'dan geldi'



Akil İnsan olma teklifini nasıl aldığını anlatan Gencebay, Bakan Beşir Atalay'ın kendisini aradığını ve sürece katkı istediğini açıkladı. "Tereddüt etmeden kabül ettim" diyen Gecebay, barışa inandığını ve üzerine düşeni yapmak istediğini, bunun bir borç olduğunu söyledi.



"Kırıldım"



Akil İnsanların aldığı eleştirilere yanıt veren Orhan Gencebay fiili bir itibarsızlaştırmayla karşı karşıya olduklarını ve büyük bir haksızlığa uğradıklarını söyledi. Eleştiri ve suçlamalar nedeniyle çok üzüldüğüü doktora gitmek zorunda kaldığını kaydeden Gencebay, "bana bu olumsuz şeyleri nasıl yakıştırdılar bilmiyorum, buna gönlüm kırıldı." dedi.



"Suçlamalar nedeniyle hasta oldum"



"Çok kırıldım, hatta hasta oldum, doktora gittim. Bunca yıldır halkın Orhan Babası olarak biliniyorum. Ben bunca yıldan beri hiç anlaşılmadım mı diye üzüldüm. Benim gönlüm dostlarım benim ne dediğimi çok iyi bilir ama bazı gönül dostları bazı sesler çıkardı. Buna kırıldım. Ben böyleyim diyorum ve bana bu olumsuz şeyleri nasıl yakıştırdılar bilmiyorum, buna gönlüm kırıldı."



"50 yıldır neysem oyum"



"Ben 50 yıldır neysem oyum. Ama bunlar aşılır. Ben halkıma ve barışın geleceğine inanıyorum. Birbirimizi kırmayalım. Dil yarası çok önemlidir. Şarkılarımda da bundan bahsetmiştim. Ben de dil yarasını vurguladım. Dedim ki kötü konuşmayalım. Çünkü dilimizle iletişim kuruyoruz. "



'Doktorlarım katılmamı istemiyor'



"Medyada yapabileceğim ne varsa yapıyorum. Ama kısa süre sonra etkinliklere katılacağım. Bazı sağlık sorunlarım var. Kalbimde ritim sorunu var önemli füzeyde. Yıllar önce baypass ameliyatı olmuştum. Ritim sorunu önemli tabii. 4 tane doktorum da bir yerlere gitmemi istemedi. Ama bir an evvel katılsam diyorum. Üzülüyorum da buna, çok üzülüyorum. Ancak sonuçta fiili olarak katılacağım."



"Akiller para alıyor demek gönül kırıcı"



"Bir konu daha var üzüntü verici. Bazılar Akil İnsanlar para alıyor falan diyor. Bu gerçekten çok gönül kırıcı. Ben bypass ameliyatım için 'başka kalpleri kıramadım kendi kalbimi kırdım' demiştim."