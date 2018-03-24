Orhan Gencebay: Özal'la konuştum Özalcı dediler, şimdi de Tayyipçi diyorlar

Orhan Gencebay, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hakan Çelik ile Hafta sonu programına katıldı. Çelik'in, "Arif Sağ'ın sağlık problemleri bulunuyor" sözleri üzerine Gencebay, "Arif benim 57 yıllık dostum bir an evvel iyileşmesini diliyorum" dedi.

Gencebay, bundan sonraki süreçte MESAM'da bulunmak istemediğini söyleyerek, "Son derece kırgınım. Artık MESAM'da bulunmayabilirim. MESAM'ın olması şart Türk müziğinin iyi olması için. Geçici görevi alan arkadaşlara başarı diliyorum" ifadesini kullandı.

"MESAM'ın 2400 üyesinin olağansütü genel kurula gelmesini rica ediyorum" diyen Gencebay, "müzik endüstrisinin krutulması buna bağlı" dedi.

Çelik'in kime kırgısınız sorusuna Gencebay, "Alevilik hakkımda çıkan yalan dolan haberler var, bunlar doğru değil. Ben bu kültürden geliyorum. Ben, Aşık Veysel'den ilham aldım. Benim söylediğim Alevi deyişleri var. "Alevilik, gerçek Alevilik Türklüğün özünde vardır" diye konuştu. Gencebay, “Alevi-Sünni ayrımına alet olacağıma ölürüm daha iyi” ifadesini de kullandı.

Gencebay, “Akil adam heyetinde yer aldığınız için pişman mısınız?” sorusuna, “Beşir Atalay bakanımız aradı. ‘Sizi kanaat önderi seçtik. Elinizi taşın altına koyar mısınız?’ dedi. Ben da şerefle onurla evet dedim. Akil insan olmaktan pişman değilim, yine yaparım” dedi.

Gencebay ayrıca, “Demirel’le konuştum Demirelci dediler, Ecevit’le konuştum Ecevitçi dediler, Özal’la konuştum Özalcı dediler, şimdi de Tayyipçi dediler” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmelerin ülkeyi yöneten kişi ile yapılan görüşmeler olduğunu söyledi.

Gencebay, şöyle devam etti:

MSG ve MESAM birleşirse daha iyi olur. Umarım bir gün olur. Telif haklarının en olduğunu insanlara anlatmamız lazım. Telif hakkının ne odluğunu bilen insanların başkan olması gerekiyor. Bu da 2400 asıl üyenin içerisinden olur. Ama gelmiyorlar ki..

Orhan Gencebay, arabesk müzik yoktur. Bilimsel dayanağı yoktur. Benim yaptığım Türk müziğinin devamıdır. Sazı ilk 7 yaşımda elime aldım. 10 yaşında ilk bestemi yaptım. Bin tane bestem var 600 tanesi daha yayınlanmadı.

Şu anda yeni bir albüm hazırlıyorum. Ne zamandan beri yapmadım. Kendimi suçlu hissediyorum. Ben Türk müziğini yenilikler getirdim. İcrada farklılıklar kattık. Ben müziğie çok öenmli katkılar yaptığıma inanıyorum.