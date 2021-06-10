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Orhan Gencebay: Meslek birlikleri iyi çalışıp yeterli telif toplasa konserlere gerek kalmaz

10 Haziran 2021 19:09

Şarkıcı Orhan Gencebay, "Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz" dedi.

Orhan Gencebaytelif hakları
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