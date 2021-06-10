Orhan Gencebay: Meslek birlikleri iyi çalışıp yeterli telif toplasa konserlere gerek kalmaz

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay, TGRT Haber'de Erol Köse ile Sevda Türküsev'in programının canlı yayın konuğu oldu.

Gencebay, şarkılardaki telif haklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken, "Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz, devlet hibesine de gerek kalmaz, refah içinde yaşar sektör, toplanması gerekenin ellide bir oranı toplanıyor, yasal mevzuat da yeterli kimse bahane aramasın, yasa güncellenir o ayrı konu" ifadesini kullandı. (İHA)