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Orhan Gencebay mahkemeye başvurdu: Arif Sağ adımı ağzına almasın

"Sanatçı kimliğim korunmalı"

17 Şubat 2018 11:42

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulundan istifa eden Orhan Gencebay, mahkemeye başvurarak, Arif Sağ ve diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmamasını istedi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, 'etnik ve mezhepsel örgütlenme' iddialarıyla Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) yönetim kurulundan istifa eden Orhan Gencebay, mahkemeye başvurdu. Gencebay, Arif Sağ için tedbir kararı talep etti.

"Sanatçı kimliğim korunmalı" diyen Gencebay, Arif Sağ ve halen MESAM'da görev yapan diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmaması, adını ağızlarına almaması ve demeç vermemesiyle ilgili yayın yasağı konulması istedi.

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