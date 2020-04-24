Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu

Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan’ı kutlamak için balkon ve pencerelere çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar arasında Orhan Gencebay da vardı.

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadı. Bu nedenle vatandaşlar bayramı evde kutlayıp saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı okudu.