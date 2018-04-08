Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses'i 'düzeltti': Dili sürçtü herhalde

Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'daki sınır birliklerini ziyaret eden sanatçılar arasında yer alan İbrahim Tatlıses'in "Yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" ifadesine yanıt verdi.

Erdoğan, kendisine eşlik eden çok sayıda sanatçıyla birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret etmişti. Tatlıses'in "Yaylalar" türküsünü Afrin harekâtına uyarlayarak söylediği ziyaret için Demet Akalın "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra Tatlıses, Akalın'ın sitemiyle ilgili olarak gazetecilere "Herkese davetiye gitmiş. 'yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" diye yanıtını vermişti.

Gencebay'dan 'düzeltme'

Söz konusu ziyarete sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını belirten Orhan Gencebay, Milliyet’ten Emrah Akçaay’a yaptığı açıklamada “İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde... Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anılarımızın ve askerimizin olduğu yer. Ben, sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce baypas ameliyatı oldum ve ritim bozukluğu var. Uçağa binmem sakıncalı" ifadesini kullandı.