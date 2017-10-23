Orhan Gencebay: Deniz Baykal'ın iyileşmesi için dua ediyorum

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında bulunan eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret edensanatçı Orhan Gencebay, "Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" dedi

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gencabay, Baykal'ın kendisini 18 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Şimdi iyi haberlerini bizzat hanımefendiden ve dostlarından aldık, zaten takip ediyorduk. İnşallah her şey çok daha iyi olacak, şifa bulacak başkanımız. Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.